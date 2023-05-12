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Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка

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Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 1
Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 2
Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 3
Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Travesia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 1
  • Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 2
  • Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 3
  • Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196587670917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Travesia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка

Новая коллекция произведений великого японского музыканта Рюити Сакамото, покинувшего этот мир в марте 2023 года. Двойной черный винил. Traves?a - это специальный альбом, полный вдохновенной музыки великого композитора, продюсера и артиста Рюити Сакамото. Его куратором выступил его близкий друг, лауреат премии Оскар режиссер Алехандро Г. Иньярриту, с которым Сакамото сотрудничал при создании фильма Выживший (с Леонардо ди Каприо в главной роли). Иньярриту отобрал 20 треков для Traves?a, что по-испански означает путешествие, в ходе почти шестимесячной работы, охватывающей почти четыре десятилетия творчества и невероятной карьеры Сакамото. В центре внимания - сольное творчество Сакамото, начиная с Thousand Knives, заглавной композиции с дебютного альбома Сакамото. Иньярриту также намеренно выбрал менее известные треки. Есть на альбоме и настоящая новинка - совершенно новый ремикс на Revenant Main Theme, заглавную мелодию к фильму Мститель, которую продюсировал давний коллега Сакамото Альва Ното.

Отзывы о товаре Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196587670917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Travesia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Новая коллекция произведений великого японского музыканта Рюити Сакамото, покинувшего этот мир в марте 2023 года. Двойной черный винил. Traves?a - это специальный альбом, полный вдохновенной музыки великого композитора, продюсера и артиста Рюити Сакамото. Его куратором выступил его близкий друг, лауреат премии Оскар режиссер Алехандро Г. Иньярриту, с которым Сакамото сотрудничал при создании фильма Выживший (с Леонардо ди Каприо в главной роли). Иньярриту отобрал 20 треков для Traves?a, что по-испански означает путешествие, в ходе почти шестимесячной работы, охватывающей почти четыре десятилетия творчества и невероятной карьеры Сакамото. В центре внимания - сольное творчество Сакамото, начиная с Thousand Knives, заглавной композиции с дебютного альбома Сакамото. Иньярриту также намеренно выбрал менее известные треки. Есть на альбоме и настоящая новинка - совершенно новый ремикс на Revenant Main Theme, заглавную мелодию к фильму Мститель, которую продюсировал давний коллега Сакамото Альва Ното.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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