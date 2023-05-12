Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ryuichi Sakamoto - Travesia (0196587670917) виниловая пластинка
Новая коллекция произведений великого японского музыканта Рюити Сакамото, покинувшего этот мир в марте 2023 года. Двойной черный винил. Traves?a - это специальный альбом, полный вдохновенной музыки великого композитора, продюсера и артиста Рюити Сакамото. Его куратором выступил его близкий друг, лауреат премии Оскар режиссер Алехандро Г. Иньярриту, с которым Сакамото сотрудничал при создании фильма Выживший (с Леонардо ди Каприо в главной роли). Иньярриту отобрал 20 треков для Traves?a, что по-испански означает путешествие, в ходе почти шестимесячной работы, охватывающей почти четыре десятилетия творчества и невероятной карьеры Сакамото. В центре внимания - сольное творчество Сакамото, начиная с Thousand Knives, заглавной композиции с дебютного альбома Сакамото. Иньярриту также намеренно выбрал менее известные треки. Есть на альбоме и настоящая новинка - совершенно новый ремикс на Revenant Main Theme, заглавную мелодию к фильму Мститель, которую продюсировал давний коллега Сакамото Альва Ното.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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