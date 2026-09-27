Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 624541
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка
Resound NYC - 20-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 12 мая 2023 года на лейбле Deutsche Grammophon. В него вошли оркестровые аранжировки песен, которые записаны в Нью-Йорке в период с 1994 по 2010 год. Альбом представляет собой сотрудничество с различными приглашенными вокалистами. Также релиз содержит переделки песен Моби и дополнительную кавер-версию песни Нила Янга Helpless.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Resound NYC - 20-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 12 мая 2023 года на лейбле Deutsche Grammophon. В него вошли оркестровые аранжировки песен, которые записаны в Нью-Йорке в период с 1994 по 2010 год. Альбом представляет собой сотрудничество с различными приглашенными вокалистами. Также релиз содержит переделки песен Моби и дополнительную кавер-версию песни Нила Янга Helpless.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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