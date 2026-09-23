Top.Mail.Ru
Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 1
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 2
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 3
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 4
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 5
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 6
Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spleen & Ideal
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 3
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 4
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 5
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 6
  • Dead Can Dance - Spleen &amp; Ideal (0652637362312) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spleen & Ideal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
De Profundis (Out Of The Depths Of Sorrow), Ascension, Circumradiant Dawn, The Cardinal Sin, Mesmerism, Enigma Of The Absolute, Advent, Avatar, Indoctrination (A Design For Living)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома Dead Can Dance «Spleen And Ideal», вышедшего в 1985 году. Dead Can Dance — австралийский музыкальный коллектив, состоящий из Брендана Перри и Лизы Джеррард. Группа была основана в Мельбурне в 1981 году, а в 1982 музыканты перебрались в Лондон и вскоре подписали контракт с инди-лейблом 4AD. В результате Dead Can Dance, наряду с Cocteau Twins, стали самыми успешными группами студии 4AD, оказав большое влияние на инди-музыку в целом. Их дебютный альбом и миньон 1984 года часто рассматриваются в качестве образцов этереал-музыки (смесь дарквейва, эмбиента и готик-рока). Dead Can Dance распались в 1998 году в результате творческого конфликта, но впоследствии воссоединились и выпустили в 2012 году новый альбом «Anastasis».

Отзывы о товаре Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spleen & Ideal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
De Profundis (Out Of The Depths Of Sorrow), Ascension, Circumradiant Dawn, The Cardinal Sin, Mesmerism, Enigma Of The Absolute, Advent, Avatar, Indoctrination (A Design For Living)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание второго студийного альбома Dead Can Dance «Spleen And Ideal», вышедшего в 1985 году. Dead Can Dance — австралийский музыкальный коллектив, состоящий из Брендана Перри и Лизы Джеррард. Группа была основана в Мельбурне в 1981 году, а в 1982 музыканты перебрались в Лондон и вскоре подписали контракт с инди-лейблом 4AD. В результате Dead Can Dance, наряду с Cocteau Twins, стали самыми успешными группами студии 4AD, оказав большое влияние на инди-музыку в целом. Их дебютный альбом и миньон 1984 года часто рассматриваются в качестве образцов этереал-музыки (смесь дарквейва, эмбиента и готик-рока). Dead Can Dance распались в 1998 году в результате творческого конфликта, но впоследствии воссоединились и выпустили в 2012 году новый альбом «Anastasis».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Can Dance - Spleen & Ideal (0652637362312) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...