Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка
Выпущенный в 1971 году, Killer стал четвертым студийным альбомом основательного квинтета Alice Cooper, состоящего из певца Элиса Купера, ведущего гитариста Глена Бакстона, ритм-гитариста/клавишника Майкла Брюса, басиста Денниса Данауэя и барабанщика Нила Смита. Боб Эзрин продюсировал все четыре платиновых альбома Элиса Купера 1970-х годов, включая Killer и Schools Out. На Killer (Deluxe Edition) представлена ремастированная версия оригинального альбома, который достиг №21 в чарте Billboard Albums Chart. Помимо синглов Under My Wheels и Be My Lover, альбом также включает Yeah, Yeah, Yeah, Desperado и вдохновленную прог-роком эпопею Halo Of Flies. Бонусный материал включает альтернативные дубли You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Dead Babies. Сборник также предлагает поклонникам неизданную концертную запись выступления группы на поп-фестивале Mar Y Sol в Пуэрто-Рико 2 апреля 1972 г. Концерт был записан за несколько месяцев до того, как группа вернулась в студию для работы над альбомом Schools Out, и на нем можно услышать Public Animal #9 с грядущего альбома. Во время концерта группа исполнила большую часть Killer, включая You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Halo Of Flies. Также были исполнены живые версии песен Is It My Body?, Long Way To Go и хита Im Eighteen с альбома группы 1971 года Love It to Death.
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