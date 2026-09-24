Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка
Выйдя из практики сотрудничества, заложенной на STROBE. RIP, AmnesiaScanner и Freeka Tet возвращаются с новым совместным проектом, который исследует и разрушает нормы музыкального производства, написания песен и звуковой эстетики. HOAX — это *не* альбом и ремикс, выпущенные вместе, а скорее, уникальный опыт, разворачивающийся как два зеркальных, взаимоусиливающих (или, возможно, деконструирующих) альбома. Альбом Amnesia Scanner "AS HOAX" представляет собой жидкий поток разрушительных баллад, блуждающих мош-апов и индустриальных прожекторов, которых мы так жаждем. Но, как и в случае с каждой записью AS, невозможно спутать мрачный дум с нигилизмом: здесь просто слишком много необработанных эмоций, уязвимого повествования и игривых экспериментов. Без барабанов и хаоса от Фрики на четырех треках "ASFT", AS выпустили, пожалуй, свою самую пророческую, обнадеживающую и вскоре ставшую знаковой запись в своей определяющей жанр карьере.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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