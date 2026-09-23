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Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка

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Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 2
Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
HEAD OVER HEELS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 2
  • Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624353
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637370911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
HEAD OVER HEELS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
When Mama Was Moth, Five Ten Fiftyfold, Sugar Hiccup, In Our Angelhood, Glass Candle Grenades, In The Gold Dust Rush, The Tinderbox (Of A Heart), Multifoiled, My Love Paramour, Musette And Drums
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка

Альбом шотландского музыкального коллектива Cocteau Twins.

Отзывы о товаре Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637370911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
HEAD OVER HEELS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
When Mama Was Moth, Five Ten Fiftyfold, Sugar Hiccup, In Our Angelhood, Glass Candle Grenades, In The Gold Dust Rush, The Tinderbox (Of A Heart), Multifoiled, My Love Paramour, Musette And Drums
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом шотландского музыкального коллектива Cocteau Twins.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - Head Over Heels (0652637370911) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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