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Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624306
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка

Выпуск виниловых пластинок. Mute с радостью объявляет о выходе альбома Дэниела Блумберга Gut 2023 года выпуска. Gut - непоколебимо сырой и личный альбом музыканта и композитора, удостоенного премии Ivor Novello. Это сюита из шести песен, полностью исполненных Блумбергом, включающая экстраординарный, парящий вокал и нетрадиционную палитру басовой губной гармоники, электронного баса Steinberger, синтезатора и электронных барабанов. Альбом отсылает к кишечному заболеванию, которым Блумберг страдал последние несколько лет, в песнях рассказывается о том, как тело восстанавливается: боль, разочарование и усталость передаются в балладах, состоящих из сухожилий и костей.

Отзывы о товаре Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Выпуск виниловых пластинок. Mute с радостью объявляет о выходе альбома Дэниела Блумберга Gut 2023 года выпуска. Gut - непоколебимо сырой и личный альбом музыканта и композитора, удостоенного премии Ivor Novello. Это сюита из шести песен, полностью исполненных Блумбергом, включающая экстраординарный, парящий вокал и нетрадиционную палитру басовой губной гармоники, электронного баса Steinberger, синтезатора и электронных барабанов. Альбом отсылает к кишечному заболеванию, которым Блумберг страдал последние несколько лет, в песнях рассказывается о том, как тело восстанавливается: боль, разочарование и усталость передаются в балладах, состоящих из сухожилий и костей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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