Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blumberg, Daniel, Gut (5400863100629) виниловая пластинка
Выпуск виниловых пластинок. Mute с радостью объявляет о выходе альбома Дэниела Блумберга Gut 2023 года выпуска. Gut - непоколебимо сырой и личный альбом музыканта и композитора, удостоенного премии Ivor Novello. Это сюита из шести песен, полностью исполненных Блумбергом, включающая экстраординарный, парящий вокал и нетрадиционную палитру басовой губной гармоники, электронного баса Steinberger, синтезатора и электронных барабанов. Альбом отсылает к кишечному заболеванию, которым Блумберг страдал последние несколько лет, в песнях рассказывается о том, как тело восстанавливается: боль, разочарование и усталость передаются в балладах, состоящих из сухожилий и костей.
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