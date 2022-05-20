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Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка

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Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 1
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 2
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 3
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 4
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 5
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 6
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 7
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 8
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 9
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIII
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 1
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 2
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 3
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 4
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 5
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 6
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 7
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 8
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 9
  • Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Xl, Beggars Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом венесуэльского звукорежиссера и певицы Arca. Релиз альбома планировался на 3 декабря 2021 года, но был выпущен досрочно 2 декабря 2021 года на лейбле XL Recordings в качестве продолжения ее альбома Kick III 2021 года и является четвертой записью в квинтете Kick. Удар IIII был поддержан сопроводительным синглом Queer с участием Planningtorock, в котором участвуют виолончелист Оливер Коутс, вокалистка Garbage Ширли Мэнсон, Planningtorock, а также продюсеры Cardopusher.

Отзывы о товаре Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Xl, Beggars Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Седьмой студийный альбом венесуэльского звукорежиссера и певицы Arca. Релиз альбома планировался на 3 декабря 2021 года, но был выпущен досрочно 2 декабря 2021 года на лейбле XL Recordings в качестве продолжения ее альбома Kick III 2021 года и является четвертой записью в квинтете Kick. Удар IIII был поддержан сопроводительным синглом Queer с участием Planningtorock, в котором участвуют виолончелист Оливер Коутс, вокалистка Garbage Ширли Мэнсон, Planningtorock, а также продюсеры Cardopusher.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arca - Kick IIII (0191404122310) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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