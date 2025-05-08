Ace Of Base - Gold (coloured) (5014797901025) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 624231
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5014797901025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Sign, All That She Wants, Wheel Of Fortune, Lucky Love, Beautiful Life, Happy Nation (Radio Edit), Life Is A Flower, Don't Turn Around, Hallo Hallo, Always Have, Always Will, Cruel Summer (Big Bonus Mix), Unspeakable, C'est La Vie (Always 21), Living In Danger (Single Edit), Beautiful Morning, Capo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gold (29)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ace Of Base - Gold (coloured) (5014797901025) виниловая пластинка
Компиляция лучших записей и избранных хитов поп-группы Ace Of Base. Лимитированное издание на цветном золотом виниле. Ace Of Base - шведская поп-группа, состоявшая из четырех участников: Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Как и многие шведские музыканты, Ace Of Base исполняли свои песни на английском языке. Альбом группы "Happy Nation/The Sign" является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой девять раз. Это был первый в мире дебютный альбом, 3 песни из которого достигли высшего места в чарте Billboard Mainstream Top 40.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5014797901025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Sign, All That She Wants, Wheel Of Fortune, Lucky Love, Beautiful Life, Happy Nation (Radio Edit), Life Is A Flower, Don't Turn Around, Hallo Hallo, Always Have, Always Will, Cruel Summer (Big Bonus Mix), Unspeakable, C'est La Vie (Always 21), Living In Danger (Single Edit), Beautiful Morning, Capo
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gold (29)
Страна производитель
США
Компиляция лучших записей и избранных хитов поп-группы Ace Of Base. Лимитированное издание на цветном золотом виниле. Ace Of Base - шведская поп-группа, состоявшая из четырех участников: Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Как и многие шведские музыканты, Ace Of Base исполняли свои песни на английском языке. Альбом группы "Happy Nation/The Sign" является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой девять раз. Это был первый в мире дебютный альбом, 3 песни из которого достигли высшего места в чарте Billboard Mainstream Top 40.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая коллекция песен и отличная запись!
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое, великолепная музыка, рекомендую к покупке
Ace Of Base - Gold (coloured) (5014797901025) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ace Of Base - Gold (coloured) (5014797901025) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая коллекция песен и отличная запись!
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое, великолепная музыка, рекомендую к покупке