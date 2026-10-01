Наушники jbl Tune 500 розовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622054
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
310
Описание товара Наушники jbl Tune 500 розовый
Наушники JBL TUNE500 гарантируют качественное и мощное звучание, которое заряжает энергией на весь день. Они поддерживают технологию JBL Pure Bass и оснащены динамиками JBL диаметром 32 мм, универсальным однокнопочным пультом, который совместим с большинством смартфонов, и позволяют быстро и легко начать слушать любимую музыку в высоком качестве. Легкие и удобные, благодаря мягким подушечкам и головной стяжке с мягким покрытием, наушники JBL TUNE500 также позволяют подключиться к Siri и Google Now без мобильного устройства. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
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Наушники JBL TUNE500 гарантируют качественное и мощное звучание, которое заряжает энергией на весь день. Они поддерживают технологию JBL Pure Bass и оснащены динамиками JBL диаметром 32 мм, универсальным однокнопочным пультом, который совместим с большинством смартфонов, и позволяют быстро и легко начать слушать любимую музыку в высоком качестве. Легкие и удобные, благодаря мягким подушечкам и головной стяжке с мягким покрытием, наушники JBL TUNE500 также позволяют подключиться к Siri и Google Now без мобильного устройства. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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