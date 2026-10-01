Телефон проводной Gigaset Desk 200 POL/HUN белый (S30054-H6539-S202)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
600
Описание товара Телефон проводной Gigaset Desk 200 POL/HUN белый (S30054-H6539-S202)
Gigaset DESK 200 сочетает в себе самые важные функции телефонии с особенно тонким и компактным дизайном. Поэтому он подходит в качестве компактного настольного телефона или, в качестве альтернативы, может быть быстро и легко закреплен на стене. Благодаря спиральному кабелю он обеспечивает свободу движений при совершении звонков.Gigaset DESK 200 можно подключить к стационарной сети или использовать как часть внутренней телефонной сети дома или в офисе.
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Gigaset DESK 200 сочетает в себе самые важные функции телефонии с особенно тонким и компактным дизайном. Поэтому он подходит в качестве компактного настольного телефона или, в качестве альтернативы, может быть быстро и легко закреплен на стене. Благодаря спиральному кабелю он обеспечивает свободу движений при совершении звонков.Gigaset DESK 200 можно подключить к стационарной сети или использовать как часть внутренней телефонной сети дома или в офисе.
Телефон проводной Gigaset Desk 200 POL/HUN белый (S30054-H6539-S202) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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