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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359534
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Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T48U черный
Yealink SIP-T48U — корпоративный телефон нового поколения, отличающийся ультра-элегантным бизнес-дизайном и продвинутыми техническими характеристиками. Сенсорный цветной LCD-экран с диагональю 7 повышает удобство работы с телефоном. Значения 29 программируемых кнопок указаны непосредственно на экране телефона, что избавляет пользователей от бумажных носителей на корпусе телефона и необходимости заполнять их вручную. Телефон идеально подходит для руководителей высшего звена, статусных сотрудников и бизнесменов, умеющих ценить и качество, и стиль. Yealink SIP-T48U имеет 2 порта USB для подключения Wi-Fi и Bluetooth-модулей, USB-гарнитуры и USB-носителя для записи разговора. Возможно использование двух USB-устройств одновременно. Подключение дополнительных модулей EXP43 с цветным экраном расширяет возможности телефона благодаря большему количеству программируемых клавиш с двухцветной индикацией.
Yealink SIP-T48U — корпоративный телефон нового поколения, отличающийся ультра-элегантным бизнес-дизайном и продвинутыми техническими характеристиками. Сенсорный цветной LCD-экран с диагональю 7 повышает удобство работы с телефоном. Значения 29 программируемых кнопок указаны непосредственно на экране телефона, что избавляет пользователей от бумажных носителей на корпусе телефона и необходимости заполнять их вручную. Телефон идеально подходит для руководителей высшего звена, статусных сотрудников и бизнесменов, умеющих ценить и качество, и стиль. Yealink SIP-T48U имеет 2 порта USB для подключения Wi-Fi и Bluetooth-модулей, USB-гарнитуры и USB-носителя для записи разговора. Возможно использование двух USB-устройств одновременно. Подключение дополнительных модулей EXP43 с цветным экраном расширяет возможности телефона благодаря большему количеству программируемых клавиш с двухцветной индикацией.
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