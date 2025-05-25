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Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная

1 Отзывы
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Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619500
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x37.4 см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
48х38х27
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная

Микроволновая печь Samsung — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. Черный цвет придает модели элегантный и современный вид, который легко вписывается в любой интерьер. Печь выполнена в отдельностоящем исполнении и оснащена удобной навесной дверцей с ручным открыванием. С мощностью микроволн в 800 Вт эта микроволновка обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление блюд. Внутренний объем составляет 23 литра, что дает достаточно пространства для размещения различных типов посуды. Поворотный стол диаметром 28.8 см способствует равномерному распределению тепла. Микроволновая печь оснащена современным электронным управлением с интуитивным дисплеем, который упрощает выбор режимов и настройку времени приготовления. Внутренняя поверхность покрыта биокерамической эмалью, обеспечивая долговечность и легкость в уходе, защищая от царапин и скопления бактерий. Эта модель от Samsung сочетает в себе эстетичность, надежность и современное технологическое исполнение, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневном использовании.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка понравилась, объёмная, работает тихо, хотели взять серебристый цвет,но чёрный смотрится лучше, как муж сказал, выглядит богото, покупкой довольны.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x37.4 см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. Черный цвет придает модели элегантный и современный вид, который легко вписывается в любой интерьер. Печь выполнена в отдельностоящем исполнении и оснащена удобной навесной дверцей с ручным открыванием. С мощностью микроволн в 800 Вт эта микроволновка обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление блюд. Внутренний объем составляет 23 литра, что дает достаточно пространства для размещения различных типов посуды. Поворотный стол диаметром 28.8 см способствует равномерному распределению тепла. Микроволновая печь оснащена современным электронным управлением с интуитивным дисплеем, который упрощает выбор режимов и настройку времени приготовления. Внутренняя поверхность покрыта биокерамической эмалью, обеспечивая долговечность и легкость в уходе, защищая от царапин и скопления бактерий. Эта модель от Samsung сочетает в себе эстетичность, надежность и современное технологическое исполнение, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка понравилась, объёмная, работает тихо, хотели взять серебристый цвет,но чёрный смотрится лучше, как муж сказал, выглядит богото, покупкой довольны.


Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная - стоимость товара 9850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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