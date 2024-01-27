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Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка

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0602547602619, Виниловая пластинка Yello, Toy - фото 1
0602547602619, Виниловая пластинка Yello, Toy - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602547602619, Виниловая пластинка Yello, Toy - фото 1
  • 0602547602619, Виниловая пластинка Yello, Toy - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка

Toy - новый, тринадцатый студийный альбом швейцарского электронного дуэта Yello. Издание на двойном виниле. Yello - швейцарская группа, исполняющая электронную музыку. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить The Race, Oh Yeah и Vicious Games.

Отзывы о товаре Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка

27.01.2024
Алексей

Достоинства:
Релиз на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный музыкальный альбом, не совсем а традициях группы, но много интересных решений. Качество записи достойное , полиграфия на уровне. Для любителей Yello, самое то. Рекомендую к приобретению, по самым лучшим ценам в Котофото.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Toy - новый, тринадцатый студийный альбом швейцарского электронного дуэта Yello. Издание на двойном виниле. Yello - швейцарская группа, исполняющая электронную музыку. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить The Race, Oh Yeah и Vicious Games.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.01.2024
Алексей

Достоинства:
Релиз на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный музыкальный альбом, не совсем а традициях группы, но много интересных решений. Качество записи достойное , полиграфия на уровне. Для любителей Yello, самое то. Рекомендую к приобретению, по самым лучшим ценам в Котофото.


Yello - Toy (0602547602619) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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