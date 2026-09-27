8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка
Переиздание двенадцатого студийного альбома 1999 года Тома Уэйтса. Альбом получил Грэмми в номинации «Лучший альбом современного фолка» и был номинирован за «Лучшее мужское вокальное рок исполнение» (песня «Hold On»). Кроме того, было продано свыше 500 000 копий по всему миру. Альбом поддержал тур по Северной Америке и Европе, первый крупный тур с 1987 года. В 1999 году вышло сопутствующее альбому аудио-интервью Mule Conversations. В 2003 году Mule Variations занял 416 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Том Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.
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