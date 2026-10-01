Volbeat - Servant Of The Mind (0602438179183) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Servant Of The Mind
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617461
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438179183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Servant Of The Mind
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Volbeat - Servant Of The Mind (0602438179183) виниловая пластинка
Servant Of The Mind - студийный альбом датской метал-группы Volbeat, выпущенный в 2021 году. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Volbeat - рок-группа из Дании, основанная в 2001 году. В творчестве коллектива сочетаются хэви-метал, рокабилли и альт-кантри. Наибольшее влияние на группу оказали такие исполнители, как Metallica, Social Distortion, Элвис Пресли и Джонни Кэш. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, ставших золотыми и платиновыми в Дании и ряде других стран.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438179183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Servant Of The Mind
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Servant Of The Mind - студийный альбом датской метал-группы Volbeat, выпущенный в 2021 году. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Volbeat - рок-группа из Дании, основанная в 2001 году. В творчестве коллектива сочетаются хэви-метал, рокабилли и альт-кантри. Наибольшее влияние на группу оказали такие исполнители, как Metallica, Social Distortion, Элвис Пресли и Джонни Кэш. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, ставших золотыми и платиновыми в Дании и ряде других стран.
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