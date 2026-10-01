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U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка

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U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 8
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 9
U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617449
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка

Songs Of Innocence - тринадцатая студийная работа U2, выпущенная в 2014 году. Это первый альбом группы с 2009 года и самый долгий перерыв между выпуском альбомов в карьере коллектива. Название пластинки восходит к сборнику Уильяма Блейка Songs Of Innocence and Of Experience. Ирландская рок-группа U2 зародилась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Имя группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.

Отзывы о товаре U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Songs Of Innocence - тринадцатая студийная работа U2, выпущенная в 2014 году. Это первый альбом группы с 2009 года и самый долгий перерыв между выпуском альбомов в карьере коллектива. Название пластинки восходит к сборнику Уильяма Блейка Songs Of Innocence and Of Experience. Ирландская рок-группа U2 зародилась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Имя группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
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Отзывы


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