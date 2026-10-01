U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара U2 - Songs Of Innocence (0602547048882) виниловая пластинка
Songs Of Innocence - тринадцатая студийная работа U2, выпущенная в 2014 году. Это первый альбом группы с 2009 года и самый долгий перерыв между выпуском альбомов в карьере коллектива. Название пластинки восходит к сборнику Уильяма Блейка Songs Of Innocence and Of Experience. Ирландская рок-группа U2 зародилась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Имя группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
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