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Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка

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Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 2
Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The Art Of War
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The Art Of War
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sun Tzu Says, Ghost Division, The Art Of War, 40:1, Unbreakable, The Nature Of Warfare, Cliffs Of Gallipoli, Talvisota, Panzerkampf, Union (Slopes Of St. Benedict), The Price Of A Mile, Firestorm, A Secret, Swedish Pagans, Glorious Land, Art Of War (Pre Production Demo), Swedish National Anthem (Live At Sweden Rock Festival)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The Art Of War
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sun Tzu Says, Ghost Division, The Art Of War, 40:1, Unbreakable, The Nature Of Warfare, Cliffs Of Gallipoli, Talvisota, Panzerkampf, Union (Slopes Of St. Benedict), The Price Of A Mile, Firestorm, A Secret, Swedish Pagans, Glorious Land, Art Of War (Pre Production Demo), Swedish National Anthem (Live At Sweden Rock Festival)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - The Art Of War (0727361264512) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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