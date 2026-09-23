Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка
Snaz - двойной концертный альбом шотландской рок-группы Nazareth, выпущенный в конце 1981 года. Полное название диска - Its Naz: на лицевой стороне изображена лишь половина рисунка. Альбом представляет собой запись концерта в зале Пасифик Колизиум в Ванкувере в мае 1981 года, состоявшегося в рамках гастрольного тура по Северной Америке. В оригинальный альбом также вошли две новые студийные композиции: Juicy Lucy и Morning Dew. Лимитированное издание на двойном цветном оранжево-зеленом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка