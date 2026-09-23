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Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка

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Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 1
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 2
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 3
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 4
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 5
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 6
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 7
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 8
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 9
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 10
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Small World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 1
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 2
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 3
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 4
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 5
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 6
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 7
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 8
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 9
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 10
  • Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5060899077144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Small World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Life And Death, Things Will Be Fine, It's Good To Be Back, Loneliness On The Run, Love Factory, I Lost My Mind, Right On Time, Hold Me Tonight, I Have Seen Enough
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life And Death, Things Will Be Fine, It's Good To Be Back, Loneliness On The Run, Love Factory, I Lost My Mind, Right On Time, Hold Me Tonight, I Have Seen Enough



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5060899077144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Small World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Life And Death, Things Will Be Fine, It's Good To Be Back, Loneliness On The Run, Love Factory, I Lost My Mind, Right On Time, Hold Me Tonight, I Have Seen Enough
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life And Death, Things Will Be Fine, It's Good To Be Back, Loneliness On The Run, Love Factory, I Lost My Mind, Right On Time, Hold Me Tonight, I Have Seen Enough


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metronomy - Small World (5060899077144) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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