Top.Mail.Ru
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Survival
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617263
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Survival
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле альбома Survival, студийного альбома ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, изначально вышедшего в 1979 году. Марли планировал Survival как первую часть трилогии, за которой последовали Uprising в 1980 и Confrontation в 1983 годах. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Survival
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома Survival, студийного альбома ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, изначально вышедшего в 1979 году. Марли планировал Survival как первую часть трилогии, за которой последовали Uprising в 1980 и Confrontation в 1983 годах. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...