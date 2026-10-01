Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Marley - Survival (0602547276278) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома Survival, студийного альбома ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp; The Wailers, изначально вышедшего в 1979 году. Марли планировал Survival как первую часть трилогии, за которой последовали Uprising в 1980 и Confrontation в 1983 годах. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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