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King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка

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0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 1
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 2
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 3
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 4
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 5
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 6
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 7
0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 1
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 2
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 3
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 4
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 5
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 6
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 7
  • 0633367911315, Виниловая пластинка King Crimson, Thrak - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка

THRAK - одиннадцатый студийный альбом группы King Crimson, вышедший в 1995 году. Это единственный полноценный альбом, в котором представлен состав Double Trio: Роберт Фрипп, Адриан Белью, Тони Левин, Трей Ганн, Билл Бруфорд и Пэт Мастелотто. Это также последний раз, когда все участники, работавшие над альбомом Discipline (1981), будут работать вместе, последний альбом с участием Бруфорда (который ушел в 1997 году) и Левина. Впервые на виниле! ремастированное переиздание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с мини-альбома VROOOM (1994). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.

Отзывы о товаре King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
THRAK - одиннадцатый студийный альбом группы King Crimson, вышедший в 1995 году. Это единственный полноценный альбом, в котором представлен состав Double Trio: Роберт Фрипп, Адриан Белью, Тони Левин, Трей Ганн, Билл Бруфорд и Пэт Мастелотто. Это также последний раз, когда все участники, работавшие над альбомом Discipline (1981), будут работать вместе, последний альбом с участием Бруфорда (который ушел в 1997 году) и Левина. Впервые на виниле! ремастированное переиздание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с мини-альбома VROOOM (1994). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Thrak (0633367911315) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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