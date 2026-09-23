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King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка

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King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Earthbound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367910110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Earthbound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
21st Century Schizoid Man, Peoria, The Sailor’s Tale, Earthbound, Groon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 21st Century Schizoid Man, Peoria, The Sailor’s Tale, Earthbound, Groon



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367910110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Earthbound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
21st Century Schizoid Man, Peoria, The Sailor’s Tale, Earthbound, Groon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 21st Century Schizoid Man, Peoria, The Sailor’s Tale, Earthbound, Groon


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Earthbound (0633367910110) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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