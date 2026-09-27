The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617099
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка
Wish - девятый студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный в 1992 году. Он стал самым коммерчески успешным, дебютировав на первой строчке в британском чарте и на второй позиции в американском чарте Billboard 200. Ремастированное переиздание в честь 30-летнего юбилея релиза на 180-граммовом двойном чёрном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1978 году и выступающая по сей день. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов. The Cure были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Wish - девятый студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный в 1992 году. Он стал самым коммерчески успешным, дебютировав на первой строчке в британском чарте и на второй позиции в американском чарте Billboard 200. Ремастированное переиздание в честь 30-летнего юбилея релиза на 180-граммовом двойном чёрном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1978 году и выступающая по сей день. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов. The Cure были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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