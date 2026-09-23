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Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка - фото 1
  • Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка - фото 2
  • Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615864
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Загружаем...
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Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445401284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Трек-лист
Dawn FM, Gasoline, How Do I Make You Love Me?, Take My Breathe, Sacrifice, A Tale By Quincy, Out of Time, Here We Go...Again, Best Friends, Is There Someone Else, Starry Eyes, Every Angel Is Terrifying, Don't Break My Heart, I Heard You're Married, Less Than Zero, Phantom Regret By Jim
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка

"Dawn FM" - студийный альбом 2022 года певца The Weeknd. Альбом был записан в основном в период с 2020 по 2021 год, в нём звучит голос Джима Кэрри, вокал Tyler, the Creator и Лил Уэйна, а также выступления Куинси Джонса и Джоша Сафди. В качестве исполнительных продюсеров альбома Weeknd, Макс Мартин и Oneohtrix Point Never привлекли к работе других продюсеров, таких как Оскар Холтер, Кельвин Харрис и Swedish House Mafia. Анонс состоялся 3 января 2022 года. The Weeknd описал концепцию альбома как состояние чистилища - путешествие к "свету в конце туннеля", который послужит продолжением его четвертого студийного альбома "After Hours" (2020). В музыкальном плане "Dawn FM" - это альбом, содержащий песни в стиле дэнс-поп и синти-поп, которые в значительной степени вдохновлены стилями новой волны, фанка и электронной танцевальной музыки 1980-х годов. После выхода альбом получил широкое признание музыкальных критиков, которые похвалили его продакшн и мелодии.

Отзывы о товаре Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445401284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Трек-лист
Dawn FM, Gasoline, How Do I Make You Love Me?, Take My Breathe, Sacrifice, A Tale By Quincy, Out of Time, Here We Go...Again, Best Friends, Is There Someone Else, Starry Eyes, Every Angel Is Terrifying, Don't Break My Heart, I Heard You're Married, Less Than Zero, Phantom Regret By Jim
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Dawn FM" - студийный альбом 2022 года певца The Weeknd. Альбом был записан в основном в период с 2020 по 2021 год, в нём звучит голос Джима Кэрри, вокал Tyler, the Creator и Лил Уэйна, а также выступления Куинси Джонса и Джоша Сафди. В качестве исполнительных продюсеров альбома Weeknd, Макс Мартин и Oneohtrix Point Never привлекли к работе других продюсеров, таких как Оскар Холтер, Кельвин Харрис и Swedish House Mafia. Анонс состоялся 3 января 2022 года. The Weeknd описал концепцию альбома как состояние чистилища - путешествие к "свету в конце туннеля", который послужит продолжением его четвертого студийного альбома "After Hours" (2020). В музыкальном плане "Dawn FM" - это альбом, содержащий песни в стиле дэнс-поп и синти-поп, которые в значительной степени вдохновлены стилями новой волны, фанка и электронной танцевальной музыки 1980-х годов. После выхода альбом получил широкое признание музыкальных критиков, которые похвалили его продакшн и мелодии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Weeknd - Dawn Fm (0602445401284) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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