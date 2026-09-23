Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка
Вышедший в октябре 2022 года альбом Брайана Ино FOREVERANDEVERNOMORE. Переработанный черный винил, 180 грамм. Новый студийный альбом песен, написанных, записанных и спродюсированных провидческим музыкантом и артистом Брайаном Ино - с его вокалом на 8 из 10 записей. Foreverandevernomore - первый студийный альбом Ино за последние шесть лет. Наряду с Сесили Ино, Клодаг Симондс, Дарлой Ино и Джоном Хопкинсом, в альбоме также участвуют давние соратники Лео Абрахамс, Роджер Ино и Питер Чилверс. В альбом вошли студийные записи There Were Bells и Garden Of Stars, композиций, написанных Ино и исполненных им в Акрополе в августе 2021 года в рамках его первого за 11 лет живого выступления, а также Making Gardens Out Of Silence, часть продолжающейся программы галереи Serpentine Back To Earth.
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