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Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе купить с доставкой в Москве
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Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе

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Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 4
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 5
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 6
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 7
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 8
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 9
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 10
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 11
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 12
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 13
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 14
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 15
Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
40x, 1280x
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 4
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 5
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 6
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 7
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 8
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 9
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 10
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 11
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 12
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 13
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 14
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 15
  • Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615645
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
кейс/сумка
Особенности
питание от батареек, питание от сети
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
40x, 1280x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
металл, платик
Габариты (ШxВxГ)
125х180х310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х18
Вес, кг.
2.2

Описание товара Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе

? Новые возможности для юных исследователей открывает школьный микроскоп Эврика SMART 40х-1280х. Этот универсальный инструмент идеально подходит для изучения биологии, экологии, химии и физики, а также для проектно-исследовательской деятельности. Микроскоп станет незаменимым помощником как в школьных кабинетах, так и в домашних условиях. ? Оптика этого микроскопа обеспечивает детальные и четкие изображения благодаря ахроматическим объективам с многослойным просветляющим покрытием. Вы сможете проводить исследования с увеличением до 1280х, что позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали образцов. Специальный держатель для смартфона в комплекте поможет вам записывать видео и делать фотографии прямо во время наблюдений. ? Комфорт в использовании – важный аспект, который учтен в конструкции микроскопа. Поворотная насадка с наклонным окулярным тубусом позволяет удобно настраивать положение образца, а парфокальные объективы обеспечивают сохранение резкости при смене увеличений. Это делает процесс наблюдения более приятным и эффективным. ?? Обратите внимание на двойную систему освещения: проходящий и отраженный свет. Это позволяет исследовать как прозрачные, так и непрозрачные образцы, а индивидуальная регулировка яркости осветителей помогает добиться необходимого контраста изображения. ? Микроскоп Эврика SMART 40х-1280х также отличается прочной конструкцией из алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и устойчивость. С расчетным сроком эксплуатации в 20 лет, этот микроскоп станет надежным спутником в ваших научных исследованиях. ? В комплекте с микроскопом вы найдете все необходимые аксессуары, включая линзу Барлоу, окуляры и текстильный кейс для удобного хранения и транспортировки. Это идеальный выбор для школьников и любителей науки, стремящихся к новым открытиям!

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
кейс/сумка
Особенности
питание от батареек, питание от сети
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
40x, 1280x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
металл, платик
Развернуть
Габариты (ШxВxГ)
125х180х310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Новые возможности для юных исследователей открывает школьный микроскоп Эврика SMART 40х-1280х. Этот универсальный инструмент идеально подходит для изучения биологии, экологии, химии и физики, а также для проектно-исследовательской деятельности. Микроскоп станет незаменимым помощником как в школьных кабинетах, так и в домашних условиях. ? Оптика этого микроскопа обеспечивает детальные и четкие изображения благодаря ахроматическим объективам с многослойным просветляющим покрытием. Вы сможете проводить исследования с увеличением до 1280х, что позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали образцов. Специальный держатель для смартфона в комплекте поможет вам записывать видео и делать фотографии прямо во время наблюдений. ? Комфорт в использовании – важный аспект, который учтен в конструкции микроскопа. Поворотная насадка с наклонным окулярным тубусом позволяет удобно настраивать положение образца, а парфокальные объективы обеспечивают сохранение резкости при смене увеличений. Это делает процесс наблюдения более приятным и эффективным. ?? Обратите внимание на двойную систему освещения: проходящий и отраженный свет. Это позволяет исследовать как прозрачные, так и непрозрачные образцы, а индивидуальная регулировка яркости осветителей помогает добиться необходимого контраста изображения. ? Микроскоп Эврика SMART 40х-1280х также отличается прочной конструкцией из алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и устойчивость. С расчетным сроком эксплуатации в 20 лет, этот микроскоп станет надежным спутником в ваших научных исследованиях. ? В комплекте с микроскопом вы найдете все необходимые аксессуары, включая линзу Барлоу, окуляры и текстильный кейс для удобного хранения и транспортировки. Это идеальный выбор для школьников и любителей науки, стремящихся к новым открытиям!
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Отзывы


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