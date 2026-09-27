Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе
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Характеристики
Описание товара Микроскоп школьный Эврика SMART 40х-1280х в текстильном кейсе
? Новые возможности для юных исследователей открывает школьный микроскоп Эврика SMART 40х-1280х. Этот универсальный инструмент идеально подходит для изучения биологии, экологии, химии и физики, а также для проектно-исследовательской деятельности. Микроскоп станет незаменимым помощником как в школьных кабинетах, так и в домашних условиях. ? Оптика этого микроскопа обеспечивает детальные и четкие изображения благодаря ахроматическим объективам с многослойным просветляющим покрытием. Вы сможете проводить исследования с увеличением до 1280х, что позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали образцов. Специальный держатель для смартфона в комплекте поможет вам записывать видео и делать фотографии прямо во время наблюдений. ? Комфорт в использовании – важный аспект, который учтен в конструкции микроскопа. Поворотная насадка с наклонным окулярным тубусом позволяет удобно настраивать положение образца, а парфокальные объективы обеспечивают сохранение резкости при смене увеличений. Это делает процесс наблюдения более приятным и эффективным. ?? Обратите внимание на двойную систему освещения: проходящий и отраженный свет. Это позволяет исследовать как прозрачные, так и непрозрачные образцы, а индивидуальная регулировка яркости осветителей помогает добиться необходимого контраста изображения. ? Микроскоп Эврика SMART 40х-1280х также отличается прочной конструкцией из алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и устойчивость. С расчетным сроком эксплуатации в 20 лет, этот микроскоп станет надежным спутником в ваших научных исследованиях. ? В комплекте с микроскопом вы найдете все необходимые аксессуары, включая линзу Барлоу, окуляры и текстильный кейс для удобного хранения и транспортировки. Это идеальный выбор для школьников и любителей науки, стремящихся к новым открытиям!
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