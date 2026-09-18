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Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital купить с доставкой в Москве
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Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital

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Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 1
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 2
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 3
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 4
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 5
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 6
Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 4
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 5
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290679
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
46х36х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital

Стереоскопический цифровой микроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital предназначен для наблюдения и выведения изображения на экран ПК как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном освещении в отраженном и проходящем свете. Конструкция основания микроскопа предусматривает наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. Стереомикроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital идеален для биологических исследований на малых увеличениях, а также для изучения растений и насекомых. Данная модель используется в ювелирной промышленности. Для радио монтажных работ рекомендуем использовать дополнительный штатив TD. Модель МС-2-ZOOM Digital в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используется для гемологических исследований. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат. Конструкция визуальной насадки микроскопа МС-2-ZООM Digital позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью встроенной камеры 1,3 МП. Таким образом можно одновренменно проводить исследование через окуляры и на экране. В отличии от тринокулряных моделей стереомикроскопов, у которых производится переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход, МС-2-ZООM Digital в режиме включенной камеры позволяет производить наблюдение обоими глазами.

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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Стереоскопический цифровой микроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital предназначен для наблюдения и выведения изображения на экран ПК как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном освещении в отраженном и проходящем свете. Конструкция основания микроскопа предусматривает наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. Стереомикроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital идеален для биологических исследований на малых увеличениях, а также для изучения растений и насекомых. Данная модель используется в ювелирной промышленности. Для радио монтажных работ рекомендуем использовать дополнительный штатив TD. Модель МС-2-ZOOM Digital в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используется для гемологических исследований. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат. Конструкция визуальной насадки микроскопа МС-2-ZООM Digital позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью встроенной камеры 1,3 МП. Таким образом можно одновренменно проводить исследование через окуляры и на экране. В отличии от тринокулряных моделей стереомикроскопов, у которых производится переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход, МС-2-ZООM Digital в режиме включенной камеры позволяет производить наблюдение обоими глазами.
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