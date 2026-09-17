Микроскоп Levenhuk LabZZ M3
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189132
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х10
Вес, кг.
2.22
Описание товара Микроскоп Levenhuk LabZZ M3
Микроскоп для детей. Окулярный проектор. 100 аксессуаров для научных опытов в комплекте. Пластиковый кейс для хранения.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Микроскоп для детей. Окулярный проектор. 100 аксессуаров для научных опытов в комплекте. Пластиковый кейс для хранения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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