Top.Mail.Ru
Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 1
Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 2
Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 1
  • Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 2
  • Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221243
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
детский
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х16
Вес, г.
900

Описание товара Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий

Яркий детский микроскоп. С его помощью можно научиться изучать микропрепараты, выращивать артемию, проводить настоящие биологические опыты. В комплекте есть все необходимое для создания дома настоящей исследовательской лаборатории.

Отзывы о товаре Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
детский
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий детский микроскоп. С его помощью можно научиться изучать микропрепараты, выращивать артемию, проводить настоящие биологические опыты. В комплекте есть все необходимое для создания дома настоящей исследовательской лаборатории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Bresser Junior 40x-640x, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...