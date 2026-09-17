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Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин

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Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 1
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 2
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 3
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 4
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 5
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 6
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 7
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 8
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 9
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156554
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
400-640
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х13
Вес, г.
930

Описание товара Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин

С микроскопом Levenhuk LabZZ M101 вашего ребенка ждет множество удивительных открытий! С его помощью можно узнать, как устроены насекомые, из чего состоят растения, как выглядят не видимые невооруженным глазом организмы и многое другое. В комплект входит набор для проведения интересных опытов – маленькому исследователю не придется скучать. Микроскоп выпускается в ярко-голубом полупрозрачном корпусе необычной формы – такой презент не оставит ребенка равнодушным.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
400-640
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
С микроскопом Levenhuk LabZZ M101 вашего ребенка ждет множество удивительных открытий! С его помощью можно узнать, как устроены насекомые, из чего состоят растения, как выглядят не видимые невооруженным глазом организмы и многое другое. В комплект входит набор для проведения интересных опытов – маленькому исследователю не придется скучать. Микроскоп выпускается в ярко-голубом полупрозрачном корпусе необычной формы – такой презент не оставит ребенка равнодушным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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