Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 45/600 и 40x-640x (91-18300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
азимутальная монтировка
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х24х17
Вес, кг.
3.1
Описание товара Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 45/600 и 40x-640x (91-18300)
В наборе NATIONAL GEOGRAPHIC есть все необходимое для изучения мира астрономии и микроскопии. Настоящий телескоп со 100-кратным увеличением и микроскоп с 640-кратным увеличением. Этот набор дополняет обширный набор аксессуаров для микроскопии!
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Бренд
Тип товара
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
азимутальная монтировка
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
В наборе NATIONAL GEOGRAPHIC есть все необходимое для изучения мира астрономии и микроскопии. Настоящий телескоп со 100-кратным увеличением и микроскоп с 640-кратным увеличением. Этот набор дополняет обширный набор аксессуаров для микроскопии!
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 45/600 и 40x-640x (91-18300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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