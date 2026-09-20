Top.Mail.Ru
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 1
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 2
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 3
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 4
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 5
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 6
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 7
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 8
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 9
Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип микроскопа
биологический
Подсветка
светодиодная
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 1
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 2
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 3
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 4
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 5
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 6
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 7
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 8
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 9
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
азимутальная монтировка
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900)

Этот набор для начального уровня предназначен для детей в возрасте 8 лет и старше и включает в себя телескоп BRESSER JUNIOR и микроскоп BRESSER JUNIOR. В комплект также входит широкий ассортимент аксессуаров для изучения микрокосмоса и ночного неба

Отзывы о товаре Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
азимутальная монтировка
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Описание
Этот набор для начального уровня предназначен для детей в возрасте 8 лет и старше и включает в себя телескоп BRESSER JUNIOR и микроскоп BRESSER JUNIOR. В комплект также входит широкий ассортимент аксессуаров для изучения микрокосмоса и ночного неба
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор микроскоп и телескоп BRESSER JUNIOR (8850900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...