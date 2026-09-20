Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0
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Характеристики
Описание товара Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0
Микмед WiFi 1000Х 2.0 – портативный цифровой микроскоп с сенсором 2.0 MP и увеличением до 1000х. Устройство позволяет захватывать и передавать фото и видеоизображение в высоком качестве с максимальным разрешением до 1920х1080. Микроскоп оснащен WiFi модулем и встроенным аккумулятором, совместимо со смартфонами и другими мобильными устройствами c Android/IOS, подключается к ПК по USB-интерфейсу. Цифровой микроскоп подходит для наблюдения за плоскими прозрачными и объемными непрозрачными объектами на различных увеличениях. Источник света – 8 белых ярких светодиодов с плавной регулировкой яркости, позволяющие правильно настроить и равномерно распределить освещение на исследуемом объекте, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. Светодиоды выдают равномерный (комфортный для глаз) свет без мерцания, при котором возможны четкие записи и длительные наблюдения. Микмед WiFi 1000Х 2.0 может использоваться при выполнении научных исследований, контроля на производстве, косметологических осмотров, оценки ювелирных изделий и много другого. Микроскоп подойдет для личного пользования и с целью знакомства с окружающим микромиром, будет полезен при обучении, занятием хобби, проведении досуга. Благодаря своим компактным размерам и встроенному аккумулятору микроскоп удобен при работе вне лаборатории. Мобильный цифровой микроскоп можно взять с собой куда угодно. Например, с его помощью можно наблюдать за насекомыми в естественной среде или выбирать коллекционный предмет на антикварном рынке. Кроме того, микроскоп будет удобен для стационарного использования – при подключении к ПК не требует дополнительного питания. Конструкция комплектного настольного кронштейна позволит зафиксировать микроскоп для исследования объекта под любым углом, к примеру, во время пайки микросхем или ремонта часовых механизмов.
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