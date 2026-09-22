Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-12 LED

Микроскоп предназначен для наблюдений в проходящем свете по методу светлого поля. Для освещения исследуемого препарата используется поворотное зеркало со светодиодной подсветкой от встроенного аккумулятора. Микроскоп оборудован предметным столиком с механическим держателем для точного перемещения препарата во взаимно – перпендикулярных направлениях. С помощью микроскопа можно изучать срезы тканей, мазки, прозрачные минералы, кристаллы и многое другое. Для школы и дома Микроскоп применяется в учебном процессе и для проведения лабораторных работ по биологии, экологии, химии, физики и при проектно-исследовательской деятельности в учебных кабинетах школ и лицеев. Также он широко используется при самостоятельных исследованиях в домашних условиях. Оптика микроскопа Ахроматические объективы микроскопа имеют линзы из оптических стекол и скорректированы на стандартное покровное стекло 0.17 мм. В комплекте три объектива 4x/0.10, 10x/0.25 и S40x/0.65 с подпружиненным оптическим блоком, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца. Объективы обеспечивают информативность при исследованиях и высокое качество записываемых изображений при использовании дополнительной окулярной камеры. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 3 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями. Окуляры WF10х и 20х, входящие в комплект обеспечивают диапазон увеличений микроскопа от 40х до 800х. При необходимости получать малые увеличения от 20х, к микроскопу можно приобрести дополнительный окуляр WF 5х с посадочным диаметром 23.2 мм. Оптика полюс цифра Окулярная камера может быть установлена в окулярный тубус. Камера устанавливается напрямую в окулярный тубус и дополнительные переходники для этого не требуются - тубус имеет посадочное место широко распространенного установочного стандарта ?23.2 мм. Этот позволяет применять множество различных типов камер. Камера в комплект микроскопа на входит и приобретается дополнительно. Внешний свет Зеркальный осветитель микроскопа позволяет использовать в качестве источника света любой внешний источник – настольную лампу, фонарь, свет из окна или прямой солнечный свет. Для того, чтобы точно направить внешний свет на исследуемый образец, зеркало установлено на кронштейне, вращающимся в двух плоскостях. Светодиодный осветитель Светодиодный осветитель расположен с обратной стороны зеркала и точно так же может поворачиваться в двух плоскостях. Светодиод снабжен оптическим коллектором и регулятором яркости. Питается светодиод от встроенного в корпус осветителя аккумулятора, для его зарядки используется входящий в комплект кабель USB, подключаемый к стандартному сетевому зарядному устройству 5В / 1А. Зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно. Необходимый вид освещения можно выбрать исходя из условий наблюдений, для этого просто нужно повернуть осветитель. При наклоне штатива с окулярным тубусом на комфортный для наблюдений угол, также наклоняется и осветитель микроскопа, поэтому никаких дополнительных настроек не требуется. Управление контрастом При работе с микроскопом возможно повышать контраст наблюдаемых изображений. Для этого предназначен поворотный диск с 5-ю отверстиями, выполняющих функцию апертурных диафрагм. С их помощью можно настроить осветитель в соответствии с апертурой используемого объектива – чем больше апертура, тем большего диаметра рекомендуется устанавливать отверстие. При использовании правильного размера отверстия обеспечивается оптимальное соотношение разрешающей способности и контраста изображения. Предметный столик Предметный столик имеет размер 110 х 115 мм и оснащен двухкоординатным механическим держателем препарата. Устройство позволяет точно перемещать препарат по направлениям X - Y в пределах 50 - 35 мм. Для позиционирования по координатам имеются шкалы с ценой деления 1 мм, для повышения точности шкалы снабжены нониусами. Держатель рассчитан на препарат на стандартном предметном стекле, при необходимости исследовать нестандартные препараты, держатель можно снять. Фокусировка микроскопа Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением по вертикали оптической головки вместе с объективами, окуляром и осветителем. Предметный столик при этом неподвижен. Механизм фокусировки имеет двухступенчатую конструкцию и обеспечивает как грубую, так и тонкую, прецизионную фокусировку. Наличие такого механизма у учебных микроскопов бюджетного класса большая редкость - как правило такими механизмами оснащаются профессиональные исследовательские микроскопы. Механизм снабжен рукоятками, выведенными на обе стороны штатива, и имеет ограничитель перемещения, что препятствует повреждению исследуемого образца и объектива. Металлическая конструкция Штатив и основание микроскопа изготовлены из алюминиевого сплава, детали механизма фокусировки из латуни и стали. Использование металлов гарантирует прочность и стабильность конструкции, надежную защиту механизмов и оптики от ударов и вибраций, точность настроек и долгие годы безотказной работы. Кейс в комплекте Кейс для переноски и хранения микроскопа, позволяет безопасно перевозить микроскоп предохраняя его от повреждений, пыли и влаги. Кейс изготовлен из плотной ткани и снабжен мягким уплотнителем. Вес микроскопа в кейсе составляет всего 1.6 кг.