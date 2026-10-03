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Трихинеллоскоп Микмед T100 купить с доставкой в Москве
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Трихинеллоскоп Микмед T100

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Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 1
Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 2
Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 3
Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 4
Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трихинеллоскоп
  • Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 1
  • Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 2
  • Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 3
  • Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 4
  • Трихинеллоскоп Микмед T100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

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7 650 руб. 

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В наличии
Код товара: 342823
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Трихинеллоскоп Микмед T100
9 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Трихинеллоскоп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Трихинеллоскоп Микмед T100

Портативный трихинеллоскоп Т100 с питанием подсветки от встроенного аккумулятора и сменным увеличением поможет оперативно выявить личинки паразитов в мясе и рыбе непосредственно на месте охоты или рыбалки. Купить трихинеллоскоп можно посоветовать и тем, кто ищет портативный микроскоп для ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораторий, фермерского хозяйства. Также его можно использовать в домашних условиях для контроля приобретаемой на местном рынке или супермаркете продукции перед приготовлением пищи. Кроме того, трихинеллоскоп можно использовать и как обычный однообъективный биологический микроскоп проходящего или отраженного света.

Отзывы о товаре Трихинеллоскоп Микмед T100




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Трихинеллоскоп
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный трихинеллоскоп Т100 с питанием подсветки от встроенного аккумулятора и сменным увеличением поможет оперативно выявить личинки паразитов в мясе и рыбе непосредственно на месте охоты или рыбалки. Купить трихинеллоскоп можно посоветовать и тем, кто ищет портативный микроскоп для ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораторий, фермерского хозяйства. Также его можно использовать в домашних условиях для контроля приобретаемой на местном рынке или супермаркете продукции перед приготовлением пищи. Кроме того, трихинеллоскоп можно использовать и как обычный однообъективный биологический микроскоп проходящего или отраженного света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трихинеллоскоп Микмед T100 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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