Top.Mail.Ru
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 1
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 2
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 3
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 4
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 5
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 6
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 7
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 8
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 9
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 10
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 11
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 12
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 3
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 4
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 5
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 6
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 7
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 8
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 9
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 10
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 11
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 12
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
8 000 руб.  10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Размеры в упаковке, см
32х26х16
Вес, кг.
1.6

Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3)

Монокулярный учебный микроскоп для наблюдения и съемки объектов в проходящем и отраженном свете. Видеоокуляр 2.0 Мр в комплекте. Объективы 4х, 10х, 40х с ахроматической коррекцией. Окуляры 10х, 16х, 20х. Линза Барлоу 2х. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Описание
Монокулярный учебный микроскоп для наблюдения и съемки объектов в проходящем и отраженном свете. Видеоокуляр 2.0 Мр в комплекте. Объективы 4х, 10х, 40х с ахроматической коррекцией. Окуляры 10х, 16х, 20х. Линза Барлоу 2х. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...