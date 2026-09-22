Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722534
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
монокулярная насадка (2 шт.), батарейка (3 шт.), адаптер питания, чехол
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
160 х 105 х 315 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х26х18
Вес, кг.
2.8
Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
монокулярная насадка (2 шт.), батарейка (3 шт.), адаптер питания, чехол
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
160 х 105 х 315 мм
Страна производитель
Россия
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем