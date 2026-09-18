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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе

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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 1
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 2
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 3
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 4
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 1
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 2
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 3
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 4
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209787
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Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х12
Вес, кг.
2.34

Описание товара Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе

Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x – подходит для изучения прозрачных образцов по методу светлого поля в проходящем свете. Его можно использовать с готовыми микропрепаратами или образцами, созданными самостоятельно. В комплект поставки уже включен набор для опытов, содержащий большое количество аксессуаров. Микроскоп имеет монокулярную насадку, наклон которой можно регулировать. Осветительная система микроскопа состоит из зеркала и галогенной лампы.

Отзывы о товаре Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе




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Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x – подходит для изучения прозрачных образцов по методу светлого поля в проходящем свете. Его можно использовать с готовыми микропрепаратами или образцами, созданными самостоятельно. В комплект поставки уже включен набор для опытов, содержащий большое количество аксессуаров. Микроскоп имеет монокулярную насадку, наклон которой можно регулировать. Осветительная система микроскопа состоит из зеркала и галогенной лампы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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