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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290687
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Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1C (1х/2х/4х) (21751)
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1С (1х/2х/4х) Led предназначен для изучения объемных и тонких пленочных прозрачных объектов, для выполнения разнообразных тонких работ (препарирование – в биологии, изучение образцов горных пород – в минералогии, выполнение различных технологических операций в полупроводниковой промышленности). Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. С некоторыми моделями видекоокуляров переходник идет в комплекте. Если переходник не входит в комплект видеоокуляра, его нужно приобрести дополнительно. Расстояние от штатива до оптической оси - 90 мм. Максимальная высота исследуемого объекта - 30 мм (определяется высотой штатива) Отличительная особенность - светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы и от сети переменного тока и возможность автономной работы от батареек/аккумуляторов. Универсальность питания осветительной системы позволяет использовать микроскоп вне лаборатории.
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1С (1х/2х/4х) Led предназначен для изучения объемных и тонких пленочных прозрачных объектов, для выполнения разнообразных тонких работ (препарирование – в биологии, изучение образцов горных пород – в минералогии, выполнение различных технологических операций в полупроводниковой промышленности). Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. С некоторыми моделями видекоокуляров переходник идет в комплекте. Если переходник не входит в комплект видеоокуляра, его нужно приобрести дополнительно. Расстояние от штатива до оптической оси - 90 мм. Максимальная высота исследуемого объекта - 30 мм (определяется высотой штатива) Отличительная особенность - светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы и от сети переменного тока и возможность автономной работы от батареек/аккумуляторов. Универсальность питания осветительной системы позволяет использовать микроскоп вне лаборатории.
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1C (1х/2х/4х) (21751) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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