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Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень

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Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 1
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 2
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189384
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х15
Вес, кг.
2

Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень

Микроскоп с качественной цифровой камерой 0,3 Мпикс. С ним можно не только проводить опыты с готовыми препаратами и окружающими предметами, но и документировать эксперименты при помощи цифровой камеры. Окулярная трубка наклонена под углом 45°. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп с качественной цифровой камерой 0,3 Мпикс. С ним можно не только проводить опыты с готовыми препаратами и окружающими предметами, но и документировать эксперименты при помощи цифровой камеры. Окулярная трубка наклонена под углом 45°. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone Лунный камень - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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