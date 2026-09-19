Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный
164 050 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный
Levenhuk MED D40T – микроскоп с цифровой камерой 16 Мпикс. А это значит, что его можно использовать не только для визуальных наблюдений, но и для создания цифровых архивов исследований. Оптика профессионального уровня позволяет изучать сложные и протяженные микроструктуры. Возможности микроскопа оценят специалисты, занимающиеся исследованиями в микробиологии, биохимии, медицине, ветеринарии и других областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 40 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы, эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 40 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный