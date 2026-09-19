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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 990 руб. 

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Код товара: 368521
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
180х150 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х28
Вес, кг.
10.34

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный

Levenhuk MED D40T – микроскоп с цифровой камерой 16 Мпикс. А это значит, что его можно использовать не только для визуальных наблюдений, но и для создания цифровых архивов исследований. Оптика профессионального уровня позволяет изучать сложные и протяженные микроструктуры. Возможности микроскопа оценят специалисты, занимающиеся исследованиями в микробиологии, биохимии, медицине, ветеринарии и других областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 40 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы, эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 40 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
180х150 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED D40T – микроскоп с цифровой камерой 16 Мпикс. А это значит, что его можно использовать не только для визуальных наблюдений, но и для создания цифровых архивов исследований. Оптика профессионального уровня позволяет изучать сложные и протяженные микроструктуры. Возможности микроскопа оценят специалисты, занимающиеся исследованиями в микробиологии, биохимии, медицине, ветеринарии и других областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 40 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы, эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 40 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп цифровой Levenhuk MED D40T, тринокулярный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 204990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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