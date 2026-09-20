Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой
Микроскоп Discovery Centi 01 – настоящая находка для начинающего биолога, который хочет увидеть невероятные красоты микромира и понаблюдать за жизнью крошечных существ. Микроскоп прост в использовании, позволяет проводить исследования прозрачных образцов, в том числе из наборов готовых микропрепаратов, и комплектуется набором для опытов и познавательной книгой «Невидимый мир». По своему устройству этот микроскоп – классический монокуляр с револьверным устройством на 3 объектива и нижней подсветкой. Увеличение оптической системы составляет от 100 до 300 крат, что достаточно для начального уровня наблюдений. Предметный столик дополнен двумя зажимами и диском с диафрагмами. Интересно реализована система освещения: двусторонний осветитель состоит из обычного зеркала и лампочки накаливания, работающей от батареек. Таким образом, при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. Комплектация микроскопа включает более 20 аксессуаров. Среди них стоит отдельно выделить готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла, инструменты и реагенты для проведения опытов. Благодаря этому микроскоп прекрасно подходит для подарка, так как в базовой комплектации уже есть все необходимое. Также для начинающего микробиолога будет полезна книга знаний «Невидимый мир», которая в доступной форме рассказывает о микромире и способах его изучения. На ее страницах приведена не только теория, но и практические советы по проведению несложных научных опытов.
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