Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221232
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
5.1
Описание товара Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный
Монокулярный биологический микроскоп в металлическом корпусе, предназначенный для изучения прозрачных препаратов в проходящем свете. Этот микроскоп подойдет для учебы и хобби, поможет в проведении медицинских и клинических исследований, найдет свое применение в бактериоскопии и цитоскопии.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Монокулярный биологический микроскоп в металлическом корпусе, предназначенный для изучения прозрачных препаратов в проходящем свете. Этот микроскоп подойдет для учебы и хобби, поможет в проведении медицинских и клинических исследований, найдет свое применение в бактериоскопии и цитоскопии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Покупал в декабре 2020 в подарок дочке на 6-летие. Цена оказалась самой низкой на рынке, доставку также сделали вовремя. Степень увеличения очень хорошая для непрофессионалов. В деревне рассматривали растения и насекомых, очень понравилось и дочке и взрослым :)
Недостатки:
Нельзя рассматривать толстые предметы, т.к. работает на просвет. Такова особенность микроскопов данного типа.
Комментарий:
Не забудьте купить также стекла к микроскопу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный
Достоинства:
Покупал в декабре 2020 в подарок дочке на 6-летие. Цена оказалась самой низкой на рынке, доставку также сделали вовремя. Степень увеличения очень хорошая для непрофессионалов. В деревне рассматривали растения и насекомых, очень понравилось и дочке и взрослым :)
Недостатки:
Нельзя рассматривать толстые предметы, т.к. работает на просвет. Такова особенность микроскопов данного типа.
Комментарий:
Не забудьте купить также стекла к микроскопу.