Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой
С микроскопом Discovery Atto Polar можно проводить микроисследования разного уровня сложности: самые простые в рамках научного хобби, более продвинутые согласно учебной программе колледжа и даже профессиональные лабораторные. Микроскоп обладает качественной оптикой, прост в освоении и комплектуется познавательной книгой о микромире, с которой проще сделать первые шаги в науку. Монокулярную насадку можно разворачивать на 360°, что делает наблюдения в группе более удобными. Достаточно повернуть насадку, чтобы показать образец другому исследователю. Также у насадки есть небольшой наклон в 45°. Такое ее положение позволяет долго изучать образцы, не испытывая сильной усталости. Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат. Доступна грубая и точная настройка резкости. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят не только два светодиода (верхний и нижний), но и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Конденсор позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Подсветка работает от сети или батареек (батарейки включены в комплектацию). Яркость подсветки можно регулировать. Книга знаний «Невидимый мир» – приятное дополнение к этому микроскопу, так как позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира. Это познавательное пособие, рассказывающее о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга написана «живым» языком, красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
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