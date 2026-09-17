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Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов)

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Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194978
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х17
Вес, кг.
3.25

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов)

Цифровой биологический микроскоп Levenhuk D70L предназначен для изучения прозрачных микропрепаратов и исследования непрозрачных предметов по методу светлого поля. Подойдет для обучения школьников и студентов – изображение не нужно рассматривать в окуляре, оно в режиме реального времени выводится на ЖК-монитор. Качественная оптика обеспечивает яркое и контрастное изображение. С помощью такого микроскопа можно быстро и продуктивно проводить практические и лабораторные работы по биологии, ботанике и другим наукам, требующим микроскопических исследований.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой биологический микроскоп Levenhuk D70L предназначен для изучения прозрачных микропрепаратов и исследования непрозрачных предметов по методу светлого поля. Подойдет для обучения школьников и студентов – изображение не нужно рассматривать в окуляре, оно в режиме реального времени выводится на ЖК-монитор. Качественная оптика обеспечивает яркое и контрастное изображение. С помощью такого микроскопа можно быстро и продуктивно проводить практические и лабораторные работы по биологии, ботанике и другим наукам, требующим микроскопических исследований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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