Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов)
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х17
Вес, кг.
3.25
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в комплекте набор для опытов)
Цифровой биологический микроскоп Levenhuk D70L предназначен для изучения прозрачных микропрепаратов и исследования непрозрачных предметов по методу светлого поля. Подойдет для обучения школьников и студентов – изображение не нужно рассматривать в окуляре, оно в режиме реального времени выводится на ЖК-монитор. Качественная оптика обеспечивает яркое и контрастное изображение. С помощью такого микроскопа можно быстро и продуктивно проводить практические и лабораторные работы по биологии, ботанике и другим наукам, требующим микроскопических исследований.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Цифровой биологический микроскоп Levenhuk D70L предназначен для изучения прозрачных микропрепаратов и исследования непрозрачных предметов по методу светлого поля. Подойдет для обучения школьников и студентов – изображение не нужно рассматривать в окуляре, оно в режиме реального времени выводится на ЖК-монитор. Качественная оптика обеспечивает яркое и контрастное изображение. С помощью такого микроскопа можно быстро и продуктивно проводить практические и лабораторные работы по биологии, ботанике и другим наукам, требующим микроскопических исследований.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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