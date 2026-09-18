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Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр)

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Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 1
Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 2
Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 3
Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264053
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
47х47х33
Вес, кг.
7

Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр)

Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) предназначен для наблюдения объемных и плоских объектов прозрачных и не прозрачных. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Удобен для выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Но оно может быть увеличено до 177 мм с помощью дополнительной насадки на объектив, изменяющей и общее увеличение микроскопа. Отличительная особенность этой серии - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Отличительная особенность от микроскопов серии Микромед МС-2-ZOOM - наличие самостоятельного канала визуализации, несвязанного с окулярным тубусом визуальной насадки. Это позволяет одновременно наблюдать изображение и в обоих окулярах, и на экране монитора. Канал визуализации имеет подвижку для соблюдения парфокальности изображения на экране и на окулярах. Узел крепления - переходник под оптический адаптер с посадочным диаметром 23,2 мм. Расстояние от штатива до оптической оси - 115 мм. Максимальная высота исследуемого объекта без насадки 0,5х - 240 мм. Максимальная высота исследуемого объекта с насадкой 0,5х - 175 мм

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) предназначен для наблюдения объемных и плоских объектов прозрачных и не прозрачных. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Удобен для выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Но оно может быть увеличено до 177 мм с помощью дополнительной насадки на объектив, изменяющей и общее увеличение микроскопа. Отличительная особенность этой серии - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Отличительная особенность от микроскопов серии Микромед МС-2-ZOOM - наличие самостоятельного канала визуализации, несвязанного с окулярным тубусом визуальной насадки. Это позволяет одновременно наблюдать изображение и в обоих окулярах, и на экране монитора. Канал визуализации имеет подвижку для соблюдения парфокальности изображения на экране и на окулярах. Узел крепления - переходник под оптический адаптер с посадочным диаметром 23,2 мм. Расстояние от штатива до оптической оси - 115 мм. Максимальная высота исследуемого объекта без насадки 0,5х - 240 мм. Максимальная высота исследуемого объекта с насадкой 0,5х - 175 мм
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Отзывы


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