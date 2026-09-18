Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (тринокуляр)
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED (тринокуляр) предназначен для наблюдения объемных и плоских объектов прозрачных и не прозрачных. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Удобен для выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Но оно может быть увеличено до 177 мм с помощью дополнительной насадки на объектив, изменяющей и общее увеличение микроскопа. Отличительная особенность этой серии - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Отличительная особенность от микроскопов серии Микромед МС-2-ZOOM - наличие самостоятельного канала визуализации, несвязанного с окулярным тубусом визуальной насадки. Это позволяет одновременно наблюдать изображение и в обоих окулярах, и на экране монитора. Канал визуализации имеет подвижку для соблюдения парфокальности изображения на экране и на окулярах. Узел крепления - переходник под оптический адаптер с посадочным диаметром 23,2 мм. Расстояние от штатива до оптической оси - 115 мм. Максимальная высота исследуемого объекта без насадки 0,5х - 240 мм. Максимальная высота исследуемого объекта с насадкой 0,5х - 175 мм
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