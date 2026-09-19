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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363066
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Описание товара Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A
Тринокулярный стереоскопический микроскоп Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А имеет широкий диапазон увеличений и отлично подходит для изучения тонких и объемных объектов. Микроскоп создает полностью объемное изображение, благодаря чему его удобно использовать при выполнении точных работ – ремонтных, медицинских, ювелирных. Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А станет верным помощником в работе, учебе или хобби. Микроскоп не имеет встроенной подсветки, поэтому для работы в условиях плохой освещенности надо использовать внешние источники освещения. Все наблюдения ведутся через бинокулярную насадку, для удобства отклоненную на 45° от вертикали. При необходимости на микроскоп можно установить цифровую камеру (продается отдельно) в специальный визуальный канал.
Тринокулярный стереоскопический микроскоп Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А имеет широкий диапазон увеличений и отлично подходит для изучения тонких и объемных объектов. Микроскоп создает полностью объемное изображение, благодаря чему его удобно использовать при выполнении точных работ – ремонтных, медицинских, ювелирных. Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А станет верным помощником в работе, учебе или хобби. Микроскоп не имеет встроенной подсветки, поэтому для работы в условиях плохой освещенности надо использовать внешние источники освещения. Все наблюдения ведутся через бинокулярную насадку, для удобства отклоненную на 45° от вертикали. При необходимости на микроскоп можно установить цифровую камеру (продается отдельно) в специальный визуальный канал.
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