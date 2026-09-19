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Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A

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Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 1
Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 2
Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 3
Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 4
Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 1
  • Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 2
  • Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 3
  • Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 4
  • Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363066
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
46х37х29
Вес, кг.
4

Описание товара Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A

Тринокулярный стереоскопический микроскоп Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А имеет широкий диапазон увеличений и отлично подходит для изучения тонких и объемных объектов. Микроскоп создает полностью объемное изображение, благодаря чему его удобно использовать при выполнении точных работ – ремонтных, медицинских, ювелирных. Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А станет верным помощником в работе, учебе или хобби. Микроскоп не имеет встроенной подсветки, поэтому для работы в условиях плохой освещенности надо использовать внешние источники освещения. Все наблюдения ведутся через бинокулярную насадку, для удобства отклоненную на 45° от вертикали. При необходимости на микроскоп можно установить цифровую камеру (продается отдельно) в специальный визуальный канал.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед стерео МС-2-ZOOM вар.1A




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Тринокулярный стереоскопический микроскоп Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А имеет широкий диапазон увеличений и отлично подходит для изучения тонких и объемных объектов. Микроскоп создает полностью объемное изображение, благодаря чему его удобно использовать при выполнении точных работ – ремонтных, медицинских, ювелирных. Микромед MC-2-ZOOM вар. 1А станет верным помощником в работе, учебе или хобби. Микроскоп не имеет встроенной подсветки, поэтому для работы в условиях плохой освещенности надо использовать внешние источники освещения. Все наблюдения ведутся через бинокулярную насадку, для удобства отклоненную на 45° от вертикали. При необходимости на микроскоп можно установить цифровую камеру (продается отдельно) в специальный визуальный канал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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