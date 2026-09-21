Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"
Цифровой микроскоп Levenhuk D450L – это незаменимый инструмент для проведения академических, биологических исследований, медицинских анализов и экологических тестов, который оценят специалисты из всех сфер науки. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат, благодаря чему он отлично подходит для изучения органических клеток, бактерий, различных микроорганизмов, микроводорослей, простейших. Метод наблюдения – по светлому полю в проходящем свете, также есть возможность применения масляной иммерсии (флакон со специальным маслом входит в комплект поставки). Микроскоп Levenhuk D450L не имеет классической визуальной насадки – вместо нее он оснащен ярким LCD-экраном с диагональю 7 дюймов. Такое устройство позволяет проводить длительные исследования образцов с максимальным комфортом для шеи и глаз как в индивидуальной, так и в коллективной работе. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива – 4, 10, 40, 100 крат, формирующих чистое изображение, лишенное искажений, аберраций и виньеток вне зависимости от условий наблюдения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии, и также, как и объектив 40х, оснащен защитной пружинящей оправой. Нижняя часть микроскопа состоит из светодиодной подсветки с коллектором и функцией настройки яркости, предметного столика, конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем для фильтра. Для фокусировки прибора с обеих сторон корпуса коаксиально расположены рукоятки грубой и точной настройки. Levenhuk D450L питается от сети 100–240 В через адаптер переменного тока или от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) – в зависимости от желания пользователя сделать микроскоп портативным устройством.
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