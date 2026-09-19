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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378064
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Описание товара Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 500T – это прекрасный оптический инструмент для лабораторных исследований разной степени сложности. В микроскопе используются ахроматическая оптика и галогенная подсветка, что позволяет детально и наиболее полно изучать окрашенные микропрепараты. Микроскоп найдет свое применение и в научно-исследовательском институте, и в ветеринарной лаборатории, и в медицинской клинике. Модель также подходит для оснащения кафедр высших учебных заведений и колледжей. Насадка состоит из бинокулярного визуального блока (он имеет небольшой наклон в 30°) и отдельно расположенной вертикальной трубки (в нее можно установить цифровую камеру). Насадка вращается, что делает работу в лаборатории более удобной. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат. Ахроматические объективы уже установлены в револьверное устройство. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы – специальную пружинящую оправу. 100-кратный объектив используется для масляной иммерсии. Оптическая схема микроскопа позволяет проводить исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Для настройки резкости применяется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 500T – это прекрасный оптический инструмент для лабораторных исследований разной степени сложности. В микроскопе используются ахроматическая оптика и галогенная подсветка, что позволяет детально и наиболее полно изучать окрашенные микропрепараты. Микроскоп найдет свое применение и в научно-исследовательском институте, и в ветеринарной лаборатории, и в медицинской клинике. Модель также подходит для оснащения кафедр высших учебных заведений и колледжей. Насадка состоит из бинокулярного визуального блока (он имеет небольшой наклон в 30°) и отдельно расположенной вертикальной трубки (в нее можно установить цифровую камеру). Насадка вращается, что делает работу в лаборатории более удобной. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат. Ахроматические объективы уже установлены в револьверное устройство. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы – специальную пружинящую оправу. 100-кратный объектив используется для масляной иммерсии. Оптическая схема микроскопа позволяет проводить исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Для настройки резкости применяется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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