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Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378064
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
115х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х26
Вес, кг.
5.12

Описание товара Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk 500T – это прекрасный оптический инструмент для лабораторных исследований разной степени сложности. В микроскопе используются ахроматическая оптика и галогенная подсветка, что позволяет детально и наиболее полно изучать окрашенные микропрепараты. Микроскоп найдет свое применение и в научно-исследовательском институте, и в ветеринарной лаборатории, и в медицинской клинике. Модель также подходит для оснащения кафедр высших учебных заведений и колледжей. Насадка состоит из бинокулярного визуального блока (он имеет небольшой наклон в 30°) и отдельно расположенной вертикальной трубки (в нее можно установить цифровую камеру). Насадка вращается, что делает работу в лаборатории более удобной. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат. Ахроматические объективы уже установлены в револьверное устройство. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы – специальную пружинящую оправу. 100-кратный объектив используется для масляной иммерсии. Оптическая схема микроскопа позволяет проводить исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Для настройки резкости применяется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
115х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 500T – это прекрасный оптический инструмент для лабораторных исследований разной степени сложности. В микроскопе используются ахроматическая оптика и галогенная подсветка, что позволяет детально и наиболее полно изучать окрашенные микропрепараты. Микроскоп найдет свое применение и в научно-исследовательском институте, и в ветеринарной лаборатории, и в медицинской клинике. Модель также подходит для оснащения кафедр высших учебных заведений и колледжей. Насадка состоит из бинокулярного визуального блока (он имеет небольшой наклон в 30°) и отдельно расположенной вертикальной трубки (в нее можно установить цифровую камеру). Насадка вращается, что делает работу в лаборатории более удобной. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат. Ахроматические объективы уже установлены в револьверное устройство. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы – специальную пружинящую оправу. 100-кратный объектив используется для масляной иммерсии. Оптическая схема микроскопа позволяет проводить исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Для настройки резкости применяется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
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